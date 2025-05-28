DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyeti, yarın saat 15.00’de Meclis'te AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle görüşecek.
Görüşmede, süreç için kurulması beklenen komisyon, yeni paketi, süreç ve yeni Anayasa konularının ele alınması bekleniyor.
AKP VE DEM ARASINDA ŞERH GERİLİMİ
Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; AKP ve DEM arasında yargı paketinde anlaşmazlık yaşanıyor.
İktidar, DEM Parti'nin yargı paketinin 'terör hükümlülerini de kapsaması' talebine "FETÖ hükümlüleri de yararlanır" gerekçesiyle şerh düşünüyor. Bu yüzden yargı paketinin TBMM Başkanlığı'na sunulması gecikirken, sorunun çözülmesi için de formül aranıyor.
55 BİN HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK
İnfaz düzenlemesinden 55 bin hükümlünün faydalanması beklenirken, bayram öncesinde olası bir tahliye ihtimali üzerinde duruluyor.