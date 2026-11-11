Ailesinin kontrolünü elinde tutan ve yardımsever bir din insanı gibi tanınan Flordelis Souza’nın, aslında kocasının infazını kendi öz ve evlatlık çocuklarıyla birlikte organize eden acımasız bir suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktı.

Korkunç cinayetler zincirine uzanan hikaye 1990’lı yılların başında başladı. Rio de Janeiro’da kiliselerde ilahiler söyleyen Flordelis, 1993 yılında kendisinden 16 yaş küçük olan Anderson do Carmo ile tanıştı. Anderson önce Flordelis’in kızı Simone ile ilişki yaşadı; ardından 1998'de henüz 21 yaşındayken anne Flordelis ile evlendi. Çift, kurdukları tarikat benzeri kilise ağıyla hızla büyürken, ihtiyaç sahibi çocukları sahiplenerek 55 kişilik devasa bir aile yarattı.

2018'DE REKOR OYLA MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Bu imaj Flordelis’e devasa bir servet, şöhret ve 2018 yılında Rio de Janeiro’dan rekor oyla milletvekilliği getirdi. Ancak perde arkasında, kocasının ailenin tüm mali kontrolünü tekeline almasından rahatsız olan kadın, adeta bir ölüm makinesine dönüştü.

KOCASININ YİYECEKLERİNE SİYANÜR KARIŞTIRDI

Kocasından kurtulmayı kafasına koyan Flordelis, ilk olarak Anderson’ın yiyecek ve içeceklerine gizlice arsenik ve siyanür karıştırarak onu en az altı kez zehirlemeye kalkıştı.

Eşinin her seferinde hastaneden sağ çıkması üzerine kiralık katil tuttu; ancak Anderson’ın tesadüfen arabaları değiştirmesi suikastı boşa çıkardı. Gözü dönen şarkıcı ve milletvekili, son çare olarak öz ve evlatlık çocuklarını devreye soktu.

Haziran 2019’da gece dışarıdan dönen 42 yaşındaki Anderson, lüks malikanelerinin garajında pusuya düşürüldü.

Vücuduna isabet eden 30'u aşkın mermiyle, özellikle kasık bölgesi hedef alınarak vahşice katledildi.

EŞİNİN CENAZESİNDE DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Cinayetin ardından kameralar karşısına geçip gözyaşları içinde eşinin bir soyguna kurban gittiğini iddia eden Flordelis’in yalanı kısa sürede çöktü.

Eşinin cenazesinde öz oğlu Flavio gözaltına alındı ve cinayette kullanılan silahın evlatlık kardeş Lucas tarafından temin edildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren dedektiflerin "Bu bir aile değil, organize bir suç çetesi" tespitiyle Flordelis, çocukları ve torunlarının da dahil olduğu dev bir suç şebekesi çökertildi.

MİLLETVEKİLİ 50 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkemede kocasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek çocuklarının onu korumak istediğini savunan 61 yaşındaki Flordelis’in savunması hakim tarafından reddedildi. Suikastı planlamak ve zehirleme girişimlerini yönetmekten suçlu bulunan milletvekili 50 yıl 28 gün hapis cezasına çarptırılırken; tetiği çeken öz oğlu 33 yıl, cinayete yardım eden kızı ise 31 yıl hapis cezası aldı.