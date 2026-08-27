Antalya denince akla gelen klasik deniz, kum ve güneş ezberi kökten bozuldu. Toros Dağları’nın koynunda yer alan Antalya'nın Akseki ilçesinde Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 55 nüfuslu minik bir yerleşim yeri, son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan ezber bozan kültür rotası haline geldi. Yılın ilk 8 ayında kendi nüfusunun tam 1800 katı ziyaretçiyi ağırlayarak 100 bin sınırını deviren betonsuz köy, betonlaşmaya karşı açtığı amansız savaşla adeta bir cazibe merkezine dönüştü.

BETONSUZ KÖY OLARAK BİLİNİYOR

Bölgeyi dünyadaki diğer tüm tarihi köylerden ayıran en büyük sır, 350 yıllık mistik bir yapı tekniğinde saklı. Çivi, harç veya tutkal kullanılmadan sadece taş ile yörede "katran ağacı" olarak bilinen dayanıklı sedir ağaçlarının kenetlenmesiyle inşa edilen düğmeli evler, görenleri dehşete düşürecek kadar hayran bırakıyor. Koruma altındaki alanda tek bir gram betonarme yapıya geçit verilmezken, inşa edilecek binaların dahi yalnızca bu asırlık düğmeli ev tekniğiyle yapılmasına izin veriliyor.

3 BİN YILLIK GİZEMLİ BAL KÜPÜ VE TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK FOLKLOR MÜZESİ

Tarihi köydeki dönüşümün arkasındaki isim olan girişimci Mustafa Kavasoğlu, 6 yıl süren titiz bir restorasyonun ardından bölgeye dev bir eser kazandırdı. 2016 yılında Mimarlar Odası'ndan ödül alan ve Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesi olan Etnografya Müzesi, tam 5 binin üzerinde tarihi objeye ev sahipliği yapıyor. Müzede sergilenen en eski eser ise görenlerin kanını donduran tam 3 bin yıllık bir bal küpü! Eski radyolardan ahşap oyma kapılara, silahlardan el dokuması kumaşlara kadar geçmişin izlerini taşıyan yapı, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

TARİHİ İPEK YOLU’NUN KALBİNDE SIRDIŞI BİR ROTA

Geçmişte Selçuklu mimarisinin ve ticaretinin en kritik geçitlerinden biri olan bölge, tarihi İpek Yolu’nun tam üzerinde bulunuyor. Yüzyıllardır korunan kervan yollarını adım adım gezebilen yerli ve yabancı turistler; Ormana, Altınbeşik Mağarası ve Manastır Kanyonu'nu kapsayıp 1999'dan bu yana ilmek ilmek işlenen bu büyüleyici rotada ezber bozan bir turizm zaferine tanıklık ediyor.