Hırvatistan ile Macaristan sınırını oluşturan Mura ve Drava nehirlerinin birleştiği noktada bulunan Legrad köyü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 2 bin 600'lerden 860'a gerileyen yerleşik nüfusunu artırmak için başlattığı mülk tahsis programını sürdürüyor. Yerel yönetim, boş kalan ve mirasçısı bulunmayan gayrimenkulleri 1 euro gibi sembolik bir ücret karşılığında satışa çıkararak bölgeye kalıcı göç çekmeyi hedefliyor.

55 LİRALIK KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Satış programından yararlanabilmek için belirlenen kuralların başında yaş ve mülkiyet kriterleri geliyor. Başvuru yapacak çiftlerin veya bekar adayların en az birinin 45 yaşından küçük olması şart koşulurken, küçük çocuğu bulunan aileler ve tek ebeveynler için bu sınır 55 yaş olarak uygulanıyor. Başvuranların üzerine kayıtlı ikamete uygun başka bir konutun bulunmaması ve temiz bir adli sicil kaydı sunulması gerekiyor. Hak sahiplerinin mevcut bir bina için en geç 3 yıl, boş bir arsa için ise en geç 5 yıl içinde yerleşime geçmesi ve adres kaydını yaptırdığı tarihten itibaren aralıksız 15 yıl boyunca Legrad'da ikamet etmesi zorunlu tutuluyor. Çocukların köydeki yerel anaokulu ve okula devam etmesi de temel gereklilikler arasında yer alıyor.

BELEDİYE HANGİ DESTEK VE MUAFİYETLERİ SAĞLIYOR?

Tahsis edilen konut ve araziler taşınmaya hazır lüks yapılar yerine genellikle kapsamlı tadilat gerektiren binalardan oluşuyor. Bu doğrultuda yerel idare, mülk sahiplerinin elektrik, su ve doğalgaz gibi temel faturalarından muafiyet sağlıyor. Köy yönetimi ayrıca inşaat ruhsatı masraflarının yüzde 90'lık kısmını karşılarken, malzeme ve işçilik harcamaları için hak sahiplerine 4 bin euroluk doğrudan hibe desteği aktarıyor.

LEGRAD KÖYÜNDE NÜFUS ARTIŞI SÜRECİ

Belediye Başkanı Ivan Sabolić, yürütülen teşvik adımları sayesinde bugüne kadar yaklaşık 65 ailenin konut desteği aldığını ve 60 ailenin Legrad ile çevre köylere yerleştiğini açıkladı. Gelen göçle birlikte köydeki anaokulunun tamamen dolduğu ve son 4 yılda bölgeye taşınanların sayısının ayrılanları geride bıraktığı bildirildi. Avrupa Birliği vatandaşlarının da Hırvatistan mevzuatı gereği ek bir bakanlık izni olmadan yerleşim amaçlı konut ve imar arsası satın alabildiği belirtiliyor.