Olay ABD'nin Denver eyaletinin yaklaşık 58 kilometre doğusundaki Bennett kasabasında yaşandı. Teksas’a gitmekte olan tırın şoförü, yolculuk öncesi yaptığı kontrolde römorkunun soyulduğunu fark etti.

Arapahoe County Şerif Bürosu’na göre, hırsız tıra zorla girerek yaklaşık 1,4 milyon dolarlık video oyun konsolu çaldı. Her biri yaklaşık 500 dolardan satılan bu cihazların paletler halinde çalındığı bildirildi. Konsolların Washington eyaletindeki Nintendo of America’dan, Teksas’ın Grapevine kentindeki bir GameStop mağazasına gönderildiği belirtildi.

Tır şoförü, yola çıkmadan önce römorkta ne olduğunu bilmediğini, sadece “oyun ya da oyuncaklar” taşıdığını söyledi. Yetkililer, olayla ilgili bilgi veya şüpheli arayışlarının sürdüğünü bildirdi.

MSU Denver’da bilgisayar bilimi profesörü olan Steve Beaty, 9 News kanalına yaptığı açıklamada, çalınan cihazların dark web gibi mecralarda satışa çıkabileceğini belirtti. Ancak Beaty, bu tür ürünlerin yazılım açısından takip edilebilir olduğunu ve çalındıkları için ülke dışına çıkarılmamışlarsa kısa sürede tespit edilebileceklerini söyledi.

Beaty, her bir Switch 2 cihazının seri numarasıyla takip edilebileceğini ve Nintendo’nun bu cihazları “işlevsizleştirme” yetkisine sahip olduğunu belirtti. Bu işlemle çalınan cihazlar kullanılamaz hale getirilebiliyor.