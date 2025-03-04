Premier Lig'de Tottenham ve Watford'un eski yıldızı Dennis Bond, 77 yaşında hayatını kaybetti. Çocukluk yıllarından beri taraftarı olduğu Tottenham Hotspur, 55 yaşına kadar futbol oynayan eski oyuncuları için taziye mesajı yayımladı.

77 yaşında hayata veda eden Bond, profesyonel kariyerine 1964 yılında Watford'da başladı. 1967'de Tottenham'a transfer olan orta saha, 1970'te Charlton Athletic'e geçti ve iki yıl sonra Watford'a dönerek 1977'ye kadar burada forma giydi.

Tottenham, Bond'un vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski orta saha oyuncumuz Dennis bond'un 77 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu tarifsiz acı karşısında, kulüp olarak Dennis'in ailesi ve dostlarıyla birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

FUTBOLU RESMİ OLARAK 55 YAŞINDA BIRAKTI

Walthamstow'da büyüyen Bond, çocukluk yıllarında desteklediği Spurs formasıyla 27 maça çıkıp 1 gol attı ancak kariyerinin büyük kısmını Watford'da geçirdi ve Vicarage Road'da 301 maçta 42 kez fileleri havalandırdı.

Futbolu resmi olarak 55 yaşında bırakan Bond; Borenham Wood, Waltham Abbey ve Potters Bar Town gibi kulüplerde de forma giydi. Tottenham, Bond'u 30.000 sterlinlik bonservis bedeliyle transfer etmişti ki bu o dönemde Watford için rekor bir satıştı...