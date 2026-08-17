Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1971 yılında ziraat eğitimi aldığı dönemde yüksek verimli ayçiçeği tohumları ve erken ekim teknikleriyle tanışan Mehmet Emin Kaya, bu bilgileri köyüne taşıyarak bölge tarımına yeni bir soluk getirdi. 55 yıl önce okulda edindiği tecrübeyle ilk tohumları tarlasına eken Kaya’nın başlattığı bu dönüşüm, Çukurova'yı Türkiye'nin en erken ayçiçeği hasadı yapılan noktası haline getirdi.

BÖLGENİN GELİR KAPISI OLDU

Okul bitiminde köyüne dönerek yenilikçi yöntemlerle ayçiçeği yetiştirmeye başlayan Kaya, elde ettiği yüksek verim sonrası bu üretim modelini çevre köylere yaymak için kolları sıvadı. Çukurova çiftçisinin pamuk ve buğdayın yanı sıra ekim nöbetine ayçiçeğini de eklemesiyle tarlalar sarıya büründü. Bir zamanlar deneme amacıyla ekilen ürün, bugün bölgenin en stratejik ürünlerinden birine dönüştü.

TRAKYA’DAN ÖNCE SEZONU AÇIYORLAR

Ülke genelinde ana üretim üssü Marmara Bölgesi ve Trakya olsa da, Çukurova’nın mikroklima iklimi ve yüksek sıcaklıkları ayçiçeğinin çok daha erken olgunlaşmasını sağlıyor. Türkiye’nin henüz yeni sezona hazırlandığı günlerde Adana’da biçerdöverler tarlaya girerek ilk ürünleri topluyor. Trakya’daki büyük devasa rekolte öncesinde pazara giren bu erken ürünler, sanayicinin ilk ham madde ihtiyacını karşılayarak piyasaya can suyu oluyor.

55 YIL ÖNCE OKUDUĞU YERDEN KÖYE GETİRDİ

Çukurovalı üreticiler, iklimin sağladığı bu "erkencilik" avantajını daha iyi değerlendirmek için önümüzdeki sezon hedeflerini büyüttü. Bölgedeki sulama imkanlarının artmasıyla birlikte, ayçiçeği ekim alanlarının önümüzdeki yıllarda yüzde 20 oranında genişletilmesi planlanıyor. 55 yıl önce bir gencin sıradan bir derste edindiği merakla başlayan bu hikaye, Çukurova’nın tarımdaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

KALP SAĞLIĞINI DOĞRUDAN DESTEKLİYOR

Hem ekonomik değeri hem de mutfakların vazgeçilmezi olmasıyla öne çıkan ayçiçeği çekirdeği ve yağı, insan sağlığı için de tam bir doğal kalkan. İçerdiği yüksek orandaki E vitamini ve sağlıklı doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bu şifalı tohum, damar sağlığını koruyarak kalp krizlerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturuyor.