Restoran sektörünün yarım asırlık köklü markalarından Beef-a-Roo, kapılarına geçici olarak kilit vurdu. ABD genelinde birçok eyalette şubesi bulunan ünlü sandviç zinciri, finansal kaynaklı maaş ödemesi sıkıntıları nedeniyle ani bir kapanma sürecine girdi.

Çalışanların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği ve grev başlattığı zincirde, resmi internet sitesi ve mobil sipariş uygulamasına da erişim sağlanamıyor.

MAAŞ KRİZİ ŞUBE KAPANMALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Restoran sektöründe mali sıkıntıların en somut göstergesi olan maaş ödemelerindeki gecikmeler, Beef-a-Roo’da şube kapanmalarıyla sonuçlandı. Şirket bünyesinde görev yapan birçok çalışan, hak ettikleri ücretleri alamadıklarını öne sürdü.

Maaş krizinin yanı sıra, bazı restoranlarda gıda stoklarının tamamen tükenmesi nedeniyle hizmet verilemediği belirtildi. Yaşanan bu operasyonel krizle eş zamanlı olarak şirketin resmi web sitesi ve mobil sipariş uygulaması da tamamen erişime kapatıldı.

BİRÇOK EYALETTE ŞUBELER KAPATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Beef-a-Roo yönetimi, farklı eyaletlerdeki birçok restoranın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu resmen açıkladı. Alınan kararın kolay olmadığını vurgulayan Şirket Başkan Yardımcısı Jeremy Wise, "Bu kararlar çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve bulunduğumuz toplulukları etkiliyor.

Ancak Beef-a-Roo'nun uzun vadeli başarısını güvence altına almak için bugün zor kararlar almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET: MAAŞLAR EKSİKSİZ ÖDENECEK

Çalışanların mağduriyetine ilişkin de açıklamalarda bulunan Wise, maaş gecikmelerinin arkasında mevcut döneme ait finansman sürecinde meydana gelen beklenmedik bir aksaklık olduğunu savundu. Yönetim, tüm çalışanların biriken ücretlerinin eksiksiz bir şekilde ödeneceğinin taahhüdünü verdi.

Ancak ödemelerin tek seferde değil, kademeli olarak gerçekleştirildiği aktarılırken, tüm maaşların ne zaman tamamen hesaplara yatırılacağına dair net bir takvim ya da tarih paylaşılmadı.

ÇALIŞANLAR GREVE ÇIKTI

Maaş ödemelerinin durdurulmasına sessiz kalmayan Beef-a-Roo çalışanları, 3 Temmuz tarihinde Rockford bölgesindeki bir şubenin önünde toplanarak grev başlattı. Yönetime sert tepki gösteren işçiler, "Ücretsiz çalışmayacağız" diyerek iş bıraktı.

Çevre halkına da dayanışma çağrısında bulunan eylemciler, grev süresince kendilerine su, buz ve pankart malzemesi gibi lojistik destek sağlanmasını talep etti.

ŞİRKET YENİDEN AÇILACAĞINI SÖYLÜYOR

Yaşanan büyük krize rağmen Beef-a-Roo yönetimi, kepenk indiren şubelerin tamamen kapatılmadığını, sürecin yalnızca "geçici bir durdurma" olduğunu yineledi. Kapanan restoranların kapılarını müşterilerine yeniden ne zaman açacağı konusunda kesin bir tarih verilmezken, şirket yönetimi dikkat çeken bir alternatif sundu.

Yapılan açıklamada, uygun şartları taşıyan personellere, faaliyetlerine devam eden farklı şubelerde görev alma imkânı tanınacağı bildirildi. Şirket yetkilileri, konunun detaylarına ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.