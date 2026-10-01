Michigan Gölü kıyısındaki santral yaklaşık 50 yıl elektrik ürettikten sonra söküm sürecine alınmıştı. Ancak tesisi satın alan Holtec International, santrali tamamen kapatmak yerine yeniden çalıştırmak için kapsamlı bir yenileme programı başlattı. Süreç tamamlanırsa Palisades, ABD'de söküm aşamasına girdikten sonra yeniden faaliyete döndürülen ilk ticari nükleer santral olacak.

REAKTÖRE 204 YAKIT GRUBU YÜKLENECEK

Santralin yeniden faaliyete geçirilmesi için reaktöre toplam 204 yakıt grubunun yüklenmesi planlandı. İşlemler sırasında bir yakıt grubunun eğilmesi üzerine çalışmalar geçici olarak durduruldu. İncelemelerin ardından yakıt yükleme sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Palisades yeniden çalıştığında yaklaşık 805 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Ancak elektrik üretiminin başlayabilmesi için kalan teknik kontrollerin ve düzenleyici süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

2022'DE KAPATILIP SÖKÜM SÜRECİNE ALINMIŞTI

1971'de faaliyete başlayan Palisades, yaklaşık 51 yıl elektrik ürettikten sonra Mayıs 2022'de kapatıldı ve söküm sürecine alındı. Santrali satın alan Holtec International ise tesisi tamamen sökmek yerine yeniden çalıştırmak için kapsamlı bir yenileme programı başlattı.

Santral yeniden açılırsa yaklaşık 800 megavatlık kapasite elektrik şebekesine geri dönecek. Palisades ayrıca, ABD'de söküm sürecine girdikten sonra yeniden faaliyete geçirilen ilk ticari nükleer santral olacak. Kesin açılış tarihi ise henüz açıklanmadı.