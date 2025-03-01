55 yılı aşkın tecrübesiyle otomotiv dünyasında tanınan sosyal medyadan paylaştığı bir videoda araba sahiplerinin araçlarını daha güvenli hale getirmek için pratik tavsiyelerde bulundu. Son videosunda ise sürücülere, arabanın çalışmasını engelleyen basit bir ipucu sundu, kaputun altındaki küçük bir sigortayı çıkararak aracın çalınmasını zorlaştırabilirsiniz.

Scotty, videoda “Eğer aracınızı bir süreliğine terk edecekseniz, sigorta kutusunu açıp elektronik yakıt enjeksiyon rölesini çıkarın. Bu şekilde, aracınız çalışmaz hale gelir ve hırsızlar bu röleyi yanlarında taşımadığı için araç çalışmaz” şeklinde öneride bulundu. Bu yöntem, aracın motoruna benzin veya dizel gitmemesini sağlar yani araç marş basacak fakat hiç çalışmayacaktır. Ancak Scotty bu yöntemi yalnızca kendine güvenen sürücülere öneriyor ve röleyi güvenli bir şekilde tutmanın ve yerine nasıl takılacağını bilmenin önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan aracını uzun süre gözetimsiz bırakan sürücüler için bu yöntemin oldukça etkili olduğunu belirtiyor.

ANAHTARLARI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YERDE TUTUN

Videonun ilerleyen kısımlarında, Scotty, sürücülere araç anahtarlarını her zaman güvenli bir yerde tutmalarını ve asla araçlarının içinde bırakmamalarını önerdi. Öte yandan anahtarsız giriş sistemi olan araç sahiplerine de önemli bir uyarıda bulundu. Anahtarsız giriş sinyalleri, aracın içine ulaşmadan önce engellenmeli, bu nedenle anahtarlar araçtan uzak tutulmalı veya Faraday kılıfı kullanılmalıdır.