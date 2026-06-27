FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan takımları, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla puanını 3’e çıkartan Yeşil Burun Adaları, grubunu ikinci tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı. Grupta oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Yeşil Burun Adaları tarihi bir sonuca imza attı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan 550 bin nüfuslu bu ülke peri masalını gerçeğe dönüştürdü. Suudi Arabistan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR

Teknik direktörlüğünü Pedro Leitao Brito'nun yaptığı Yeşil Burun Adaları’nın kadrosunda,

Trabzonspor’dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral yer alıyor. Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ve Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes de Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda Süper Lig’de top koşturan diğer isimler.

Yeşil Burun Adaları'nın son 32 turundaki rakibi Messili Arjantin olacak.