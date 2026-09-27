Hinojos belediyesi sınırlarında yürütülen çalışmalarda, özellikle odun delici böceklerden zarar gören ve kurumaya başlayan ağaçlara müdahale ediliyor. Uzmanlar, kuruyan ağaçların ve orman tabanında biriken kuru bitki örtüsünün, olası bir yangında alevlerin hızla yayılmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çekiyor.

KURUYAN AĞAÇLARI TEK TEK KESİYORLAR

Çalışmanın ilk aşamasında, zarar gören riskli ağaçlar tek tek belirlenerek kesiliyor. Kesilen ağaçlardan elde edilen odunlar ormandan taşınarak önceden belirlenen güvenli noktalarda depolanıyor. Ayrıca, yangın tehlikesinin arttığı kritik dönemlerde bölgedeki önleyici gözetim ve devriye çalışmaları da kesintisiz şekilde yürütülüyor.

Pinar del Pinto'daki ekolojik krizin arkasında yalnızca zararlı böcekler yer almıyor. Bölgede yaşanan şiddetli kuraklık ve yer altı su seviyesindeki dramatik düşüşün ağaçları zayıflattığı; bu durumun da ormanı hastalıklara, zararlılara ve yangınlara karşı tamamen savunmasız hale getirdiği belirtiliyor.

ÇALIŞMALAR 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Projenin Ekim 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor. Mevcut kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ormanın çok daha sağlıklı hale getirilmesi ve değişen iklim koşullarına direnç kazanması için yapısal düzenlemelere geçilecek.

Yürütülen çalışmalarda yalnızca mevcut krizin çözülmesine değil, gelecekte benzer sorunların yeniden yaşanmasının önüne geçilmesine de odaklanılıyor. Bu kapsamda, monokültür yapıdan uzaklaşılarak kuraklığa ve zararlılara karşı daha dayanıklı, biyoçeşitliliği yüksek karma bir orman yapısının oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda ormanda biriken yanıcı kuru malzemenin azaltılmasıyla, olası orman yangınlarının büyüme ve yayılma riskinin kalıcı olarak düşürülmesi amaçlanıyor.