Jeobiyolog Shuhai Xiao liderliğindeki uluslararası ekip; süngerlerin moleküler verilere göre 700 milyon yıl önce ortaya çıkmasına rağmen, neden 540 milyon yıldan daha eski fosil kaydı bulunmadığı sorusuna yanıt buldu. Keşfedilen yeni örnek, moleküler saatler ile fosil kayıtları arasındaki devasa zaman farkını büyük oranda kapattı.

EZBER BOZAN BOYUT

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yeni fosil yaklaşık 38 santimetre uzunluğunda ve karmaşık bir konik gövde yapısına sahip. Araştırmacılar, erken dönem süngerlerin mikroskobik boyutta olduğunu varsayarken, bu denli büyük ve gelişmiş bir yapıyla karşılaşılması mevcut evrimsel teorileri sarsan bir detay olarak kayıtlara geçti.

Numunenin yüzeyindeki düzenli ızgara deseni ve kutu benzeri şekiller, fosilin günümüzdeki "cam süngerler" ile yakın akraba olduğunu gösterdi. Cambridge Üniversitesi'nden Alex Liu, bu büyüklükteki bir fosilin erken dönem sünger formlarına dair bilinen tüm algıları değiştirdiğini ifade etti.

YUMUŞAK GÖVDELİ CANLILARIN KAYIP DÜNYASI

Bilim insanları, 160 milyon yıllık boşluğun nedenini, ilk süngerlerin tamamen organik ve mineral içermeyen yumuşak gövdelere sahip olmasına bağladı. Yangtze Nehri’ndeki istisnai jeolojik oluşumun, bu hassas organizmayı çürümeden hapsederek günümüze ulaşmasını sağladığı saptandı.

Shuhai Xiao, bu keşfin sadece süngerleri değil, sert vücut parçalarına sahip olmayan tüm erken hayvan yaşamını arama yöntemlerini değiştireceğini bildirdi. Artık araştırmacıların, geleneksel fosil izleri yerine, bu tür kırılgan canlıları koruyabilen nadir ve özel jeolojik ortamları hedefleyeceği vurgulandı.