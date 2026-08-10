Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Marion Adası, milyonlarca deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor. Ancak yaklaşık 200 yıl önce gemilerle adaya ulaşan ev fareleri zamanla hızla çoğalarak ekosistemi tehdit etmeye başladı. Bilim insanları, önlem alınmaması halinde adada yaşayan 19 deniz kuşu türünün önemli bölümünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

FARELER YETİŞKİN ALBATROSLARI BİLE HEDEF ALIYOR

Araştırmalara göre fareler yalnızca yumurta ve yavrularla beslenmiyor. Son yıllarda yetişkin albatroslara da saldırmaya başlayan kemirgenler, geceleri hareketsiz duran kuşların sırtını ve kanatlarını kemirerek ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden oluyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle adada kışların daha ılıman geçmesinin farelerin üreme hızını artırdığını ifade ediyor. Sayıları hızla artan fareler, doğal besin kaynakları yetersiz kaldığında deniz kuşlarını avlamaya başlıyor. Bu durum özellikle albatroslar başta olmak üzere birçok deniz kuşu türünü tehdit ediyor.

OPERASYON İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

"Mouse-Free Marion" adı verilen proje ilk olarak 2025 yılında uygulanacak şekilde planlandı. Ancak başka adalarda gerçekleştirilen benzer fare yok etme çalışmalarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amacıyla operasyon ertelendi.

Günümüzde proje ekibi, operasyon öncesindeki son hazırlıkları sürdürüyor. Uygulama planı ve saha çalışmaları gözden geçirilirken, operasyonun kesin tarihi henüz açıklanmadı. Uzmanlar, adada tek bir hamile farenin bile hayatta kalması durumunda popülasyonun kısa sürede yeniden eski seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 25 milyon dolar bütçeye sahip proje için finansman çalışmaları da sürüyor. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Marion Adası'nın istilacı farelerden tamamen arındırılması ve dünyanın en önemli albatros ile deniz kuşu yaşam alanlarından birinin korunması hedefleniyor.