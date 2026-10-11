Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii Adası'nda yer alan Hōlei Deniz Kemeri, bölgenin en dikkat çekici doğal oluşumlarından biriydi. Yaklaşık 27 metre yüksekliğindeki dev kemer, volkanik kayaların okyanus dalgaları tarafından aşındırılmasıyla oluşmuştu. Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği doğal oluşum, özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyordu.

550 YILLIK DOĞAL KAYA KEMERİ YOK OLDU

Yüzyıllar boyunca okyanusun güçlü dalgalarına dayanan kaya kemerinin çöktüğü belirlendi. Ancak yapının tam olarak ne zaman yıkıldığı tespit edilemedi.

Çöküşün ardından kemerin bulunduğu noktada yalnızca kayalık kıyı ve denize düşen kaya parçaları kaldı. Daha önce kemerin altından görülebilen okyanus manzarası da tamamen değişti.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hōlei Deniz Kemeri, okyanus dalgalarının volkanik kayaları yüzlerce yıl boyunca aşındırması sonucunda meydana gelmişti. Ancak yapıyı oluşturan kayalar, aynı süreç nedeniyle zamanla zayıflamaya devam etti.

Yetkililer, çöküşü doğrudan tetikleyen olayın henüz belirlenemediğini açıkladı. Bununla birlikte, dalgaların neden olduğu aşınmanın doğal kaya kemerlerini zamanla dayanıksız hale getirdiği biliniyor.

BÖLGENİN SİMGELERİNDEN BİRİYDİ

Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nın güney kıyısında bulunan Hōlei Deniz Kemeri, ziyaretçilerin okyanus manzarasını izlediği önemli noktalardan biriydi. Özellikle kıyı boyunca uzanan yolun sonunda yer alması nedeniyle turistlerin sıkça ziyaret ettiği doğal oluşumlar arasında bulunuyordu.

Yetkililer, Hawaii kıyılarının sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu ve benzer doğal oluşumların zaman içinde çökebileceğini belirtiyor. Hōlei Deniz Kemeri'nin ortadan kaybolmasıyla bölgenin yüzyıllardır süren doğal değişiminde yeni bir dönem başlamış oldu.