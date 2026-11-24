İtalyan bankacılık grubu Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena’nın (MPS) tamamını devralmak üzere 34,5 milyar euro değerinde gönüllü bir teklif süreci başlattığını duyurdu. Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın tamamlanması halinde ortaya çıkacak yeni bankacılık grubu 27 milyondan fazla müşteriye hizmet verebilecek.
REVİZE EDİLEN TEKLİF ŞARTLARI VE TAKVİM
Güncellenen teklif koşulları kapsamında MPS hissedarlarına her bir hisse karşılığında 1,25 euro nakit ödemenin yanı sıra 1,664 adet yeni Intesa hissesi verilecek. Intesa’nın ara temettüsünü yansıtmak amacıyla yapılan düzenlemeyle nakit ödeme tutarı 1 eurodan, hisse değişim oranı ise 1,6’dan yukarı çekildi. Haziran ayındaki ilk duyuru öncesi fiyatlar baz alınarak hesaplanan revize teklif, MPS hisselerine daha önce yüzde 12,5 olan prim oranını artırarak yüzde 15,3 prim sunuyor.
Teklifin kabul süreci 24 Kasım’da başlayıp 22 Ocak 2027’ye kadar devam edecek. Sürenin uzatılabilme ihtimali bulunurken, ödeme işlemlerinin 29 Ocak’ta tamamlanması öngörülüyor.
DÜZENLEYİCİ ONAYLAR VE HÜKÜMETİN TUTUMU
Satın alma işlemi, Avrupa Merkez Bankası dahil ilgili finansal denetleyicilerden ve yabancı yatırım ile sübvansiyon düzenlemeleri kapsamındaki mercilerden gerekli izinleri aldı. İtalyan menkul kıymetler düzenleyicisi Consob da teklif belgeleri ile izahnameye bu ay içinde onay verdi.
Diğer yandan konuya yakın kaynaklar, İtalyan hükümetinin işleme şartsız onay vermeye eğilimli olduğunu belirtiyor. Intesa’nın stratejik ulusal çıkarları ilgilendiren işlemlerde hükümet müdahalesine olanak tanıyan "altın güç" çerçevesi kapsamında 30 Ekim’de yaptığı bildirime ilişkin resmi kararın, genellikle 45 gün süren inceleme takvimine paralel olarak birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
SEKTÖREL DENGELER DEĞİŞİYOR
Gerçekleşmesi halinde satın alma, İtalya’nın bankacılık sektöründeki dengeleri yeniden şekillendirerek Intesa Sanpaolo’nun rakibi UniCredit karşısındaki konumunu güçlendirecek.
Süreç öncesinde Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, MPS ve Banco BPM merkezli üçüncü bir büyük yerli bankacılık grubu oluşturulmasını hedefleyen farklı bir plan üzerinde durmuş ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.