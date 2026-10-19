İnterpol tarafından aranırken İstanbul’a yerleşen ve önceki gün eşi ile birlikte yakalanan “Balina James’’ lakaplı suç örgütü lideri Richard James Schueler’in “Enigma” adlı dünyanın en büyük elmasına da sahip olduğu öne sürülüyor. 555 karatlık siyah renkli elmasın Schueler’in eşi tarafından İstanbul’a getirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

“Enigma” adlı siyah elmas 9 Şubat 2022 günü İngiliz müzayede evi Sotheby’deki açık arttırmada 3 milyon 161 bin sterline satıldı. Ödemeyi kripto para ile yapan alıcı adını gizledi. Bu alıcının ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı ile suçlanan ve önceki gün İstanbul’da yakalanan Schueler olduğu öne sürülüyor. Schueler’in, bu elması 4,3 milyon dolar kripto para ödeyerek satın aldığı, hakkında ABD’de açılan soruşturmalarda bu elmasın satın alınmasında yatırımcılardan toplanan fonların kullanıldığı iddia edilmişti.

R.James Schueler

Pensilvanya doğumlu olan 47 yaşındaki Schueler İnterpol tarafından aranırken eşi ile İstanbul’a yerleşti. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’de 15 ayrı ev aldı ya da kiraladı. Bu evlerde 4 tüfek 3 tabanca ve 7 milyon dolar nakit para bulundu.

PATEK PHİLİPPE SAAT

Eşine ait 9 adet lüks araca el konulurken, evlerde dünyanın en değerli saati olarak bilinen ve AKP’li eski bir Bakanın istifasına kadar uzanan 11 adet Patek Philippe ile 53 adet Rolex marka 28 adet saat de bulundu. 97 parça mücevher ile 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 29 cep telefonu, 12 laptop da ele geçirildi.

Dünyada eşi benzeri yok

Dünyanın en büyük kesim siyah elması” olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (196 milyon 966 bin Türk lirası) satılmıştı. Enigma palmiye şeklinde kesimi ile dikkat çekiyor.