Vietnam'ın en büyük petrol rafinerisi şirketlerinden Binh Son Rafineri ve Petrokimya (BSR), paradoks bir krizle boğuşuyor: 56.000'den fazla hissedarı olmasına karşın halka açık şirket olma şartlarını karşılayamıyor.

Sorunun özü, şirketin hisse dağılımında yatıyor. Vietnam Menkul Kıymetler Kanunu, halka açık bir şirketin hisselerinin en az yüzde 10'unun en az 100 yatırımcı tarafından tutulmasını zorunlu kılıyor. Ancak BSR'nin yüzde 92,13'ü devlet enerji devi Petrovietnam'ın elinde. Geri kalan yüzde 7,9'luk dilim ise on binlerce küçük yatırımcıya dağılmış durumda. Kısacası hissedar sayısı fazla, ancak serbest dolaşımdaki hisse oranı yasal eşiğin altında kalıyor.

Yönetmeliklere göre şirketin bu şartları karşılayamamasının üzerinden bir yıl geçmesi halinde, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na halka açık şirket statüsünün iptali için başvuru yapılması gerekiyor. Bu adım, hisselerin borsadan çıkarılmasıyla sonuçlanacak ve 56.000'den fazla küçük yatırımcıyı doğrudan etkileyecek.

BSR yönetimi 19 Mart'ta yaptığı açıklamada düzenleyici mercilere raporlamayı sürdüreceğini ve yasal şartları karşılamak için sermaye yeniden yapılandırma planı geliştireceğini duyurdu.

ÇÖZÜM YOLU: HİSSE SATIŞI

Vietcombank Securities analistleri, Petrovietnam'ın yasal uyum sağlamak için elindeki hissenin bir bölümünü elden çıkarmayı değerlendirebileceğini öngörüyor. Analistlere göre BSR, gelecekteki projelere destek sağlamak amacıyla başta Orta Doğu olmak üzere stratejik yatırımcılar arıyor.

2008 yılında kurulan BSR, Quang Ngai eyaletindeki Dung Quat Rafinerisi'ni işletiyor. Şirket, yoğun hissedar yapısına karşın borsa yatırımcıları arasında en aktif işlem gören petrol ve doğalgaz hisselerinden biri olmayı sürdürüyor. Son bir buçuk yılda hissedar sayısı yaklaşık 29.000'den 56.300'ün üzerine çıkarak ikiye katlandı.

Bununla birlikte hisse fiyatı sert geriledi; 38.000 VND'nin üzerindeki seviyelerden 28.800 VND'ye indi.

Geçen yıl şirket 141.500 milyar VND'nin üzerinde net gelir elde etti; bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışa işaret ediyor. Vergi sonrası kâr ise yaklaşık 5.190 milyar VND ile yıllık bazda yüzde 778 sıçradı. BSR bu yıl için 154.140 milyar VND konsolide gelir ve 2.162 milyar VND vergi sonrası kâr hedefliyor.