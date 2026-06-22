Almanya’nın Hannover kentinde, 56 milyon euroluk yatırımla arıtılmış atık suları enerjiye dönüştürecek yeni merkezi ısıtma sisteminin inşasına başlandı. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde kömür tüketimi tamamen sonlandırılarak binlerce haneye kanalizasyon şebekesinden temiz enerji sağlanıyor.

ATIK SU ENERJİSİ SİSTEME NASIL ENTEGRE EDİLİYOR?

Herrenhausen'deki arıtma tesisine kurulan 50 ton ağırlığındaki dev ısı pompaları ve kompresörler, kışın 12 ila 16 derece arasında sabit kalan atık suyun ısısını topluyor. İsviçreli uzmanlar tarafından geliştirilen bu özel mekanizma, suyun içindeki düşük ısıyı alarak 95 dereceye kadar yükseltiyor.

Leine Nehri’nin altına kazılan özel tüneller vasıtasıyla mevcut şehir şebekesine bağlanan sistemin, 2027 yılında tamamen faaliyete geçmesi planlandı. Tesis devreye girdiğinde yıllık 130 GWh ısı üreterek Hannover’in toplam ısınma ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini tek başına karşılıyor.

KÖMÜR SANTRALLERİNİN KAPATILMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Bu devasa atık su projesi, Hannover kentinin kömür bağımlılığını tamamen bitirme stratejisinin en kritik temel taşını oluşturuyor. Planlama doğrultusunda 2028 yılında Stöcken kömür santralinin kapatılmasıyla doğacak enerji açığı bu yeni nesil sistemlerle kapatıldı.

Dönüşüm sürecinde ısı pompalarının yanı sıra biyokütle tesisleri ve Lahe’deki özel atık işleme merkezi de aktif rol oynuyor. Halihazırda 15 bin aboneye enerji sağlayan Lahe'deki tesis, aynı zamanda tarım sektörü için kritik öneme sahip fosforu atıklardan geri kazanıyor.