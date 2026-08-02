Sibel Can, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı. 56 yaşına giren ünlü sanatçı, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak hem geçmişe yolculuk yaptı hem de kendisine iletilen güzel dileklere teşekkür etti.

GENÇLİK FOTOĞRAFIYLA DUYGULANDIRDI

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz şarkıya imza atan Sibel Can, doğum gününde gençlik yıllarına ait bir karesini yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü sanatçı, paylaşımına eklediği mesajda sevenlerine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

"DAHA SÖYLEYECEK ÇOK ŞARKIMIZ VAR"

Sibel Can, doğum günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Daha yolun çok başındayken… Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum."

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Sanatçının samimi paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Sibel Can'ın gençlik fotoğrafı ve duygusal doğum günü mesajı, hayranlarından çok sayıda güzel yorum aldı.