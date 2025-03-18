'Doktorlar' dizisindeki 'Suat' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında birçok yapımda yer alan Bekir Aksoy yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Önceki akşam eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile bir etkinliğe katılan Aksoy, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

"KARDEŞ GELİYOR"

56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi.

2019 yılında nikâh masasına oturan Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.

GENÇLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

56 yaşında olmasına rağmen hâlâ gençliğini koruyan Bekir Aksoy geçen günlerde konuk oldupu bir programda sırrını şöyle açıklamıştı:

"Tamamen ve tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik. Saçlarımda boya yok. Botoks zaten yok, öyle işlemler düşünmüyorum. Güzellik insanın ruhuyla ilgili bir şey."