2010 yılında Bodrum'da evlenen Zeynep Casalini ve Tahsin Berk'in bu evlilikten 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak çift, 2016 yılında evliliklerini sonlandırarak boşandı.

Aradan geçen yıllara rağmen birbirlerinden kopmayan ikili, 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yıllar sonra ilişkilerini yeniden resmiyete dökmeye karar veren Casalini ve Berk, Bodrum'da düzenlenen törenle ikinci kez evlendi.

KIZLARI DAFNE ANNE VE BABASININ YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Çiftin nikâh töreninde en özel anlardan biri kızları Dafne'nin anne ve babasının yüzüklerini takması oldu. Ailesiyle birlikte mutluluk pozu veren Casalini, törenden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Anlatılmaz yaşanır" notunu düşerken, Hande Yener ve Suzan Kardeş gibi sanatçı dostları da çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.

ZEYNEP CASALİNİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Ekim 1970 doğumlu olan Zeynep Casalini, 56 yaşında. Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen şarkıcı, 2010 yılında evlendiği Tahsin Berk ile 2016'da boşanmıştı. Yıllar sonra eski eşiyle yeniden nikâh masasına oturan Casalini, ikinci kez evlendi.