Bursa'da 56 yıldır hizmet veren Çekirge Devlet Hastanesi'nin mevcut binasında hasta kabulü sona erdi. Hastane, 23 Ekim Cuma günü bu binada son hastalarını kabul etti.
Kapanış gününde çalışanlar ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Uzun yıllar aynı binada görev yapan çalışanlar hastaneye veda ederken, buraya alıştıklarını belirten vatandaşlar da eski günleri hatırladı.
HİZMETLERİN ACEMLER'DE SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR
Taşınma sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin Acemler'deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde sürdürülmesi hedefleniyor. Yeni hastanede genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra onkoloji, kadın doğum ve çocuk sağlığı alanlarında da hizmet verilmesi planlanıyor.
ESKİ BİNA İÇİN İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE
Çekirge'de boşalacak binanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin farklı seçenekler bulunuyor. Ekim ayının başında yayımlanan yerel haberlerde, binanın “Esenlik Merkezi” olarak kullanılması seçeneğinin gündemde olduğu aktarıldı.
Yapının fizik tedavi hastanesine dönüştürülmesi yönünde bir önerinin Sağlık Bakanlığına iletilmesinin planlandığı da belirtildi.