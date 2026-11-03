Çemtaş, üretim altyapısını geliştirmek amacıyla yürüttüğü yatırım çalışmaları kapsamında Çelikhane ve Haddehane ünitelerinde geçici olarak üretime ara verecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım 2026 tarihinde başlayacak duruş 11 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Toplam 8 iş günü sürecek ara, Hassas Ölçü Haddeleme Sistemi'nin montaj ve entegrasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla gerçekleştirilecek. Çalışmaların bitmesiyle birlikte yeni sistemin ilgili üretim ünitelerinde faaliyete alınması hedefleniyor.

SATIŞLAR VE DENGE ÇUBUĞU ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Üretime ara verilmesi kararının şirketin diğer faaliyetlerine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Çemtaş, KAP açıklamasında planlı duruşun satış hacmi ve denge çubuğu üretimi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.

Böylece şirket, teknoloji yatırımını hayata geçirirken satış faaliyetlerini ve denge çubuğu üretim süreçlerini sürdürmeyi planlıyor.

8,25 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPILIYOR

Üretim takvimindeki değişikliğin arkasında, şirketin haddeleme teknolojisine yönelik önemli yatırımı bulunuyor. Çemtaş, 21 Ağustos 2025 tarihinde Almanya merkezli KOCKS GmbH & Co. KG ile Hassas Ölçü Haddeleme Sistemi'nin kurulumu için anlaşma imzalamıştı.

Toplam 8,25 milyon euro değerindeki yatırımın 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Kasım ayında uygulanacak geçici üretim duruşu da bu yatırımın montaj ve entegrasyon sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

1970 yılından bu yana faaliyet gösteren Çemtaş; otomotiv, savunma sanayisi, yenilenebilir enerji ve makine imalatı gibi farklı sektörlere çelik ve parça tedarik ediyor. Yeni sistemin devreye alınmasıyla şirketin üretim altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.