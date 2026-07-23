Kazılarda ortaya çıkarılan eserler, bölgede farklı dönemlerde yaşayan toplulukların cenaze ritüellerinde önemli değişimler yaşandığını gösteriyor. Mezarların içinde bulunan ithal seramikler, muskalar ve gömü düzenlemeleri ise bölgenin yalnızca yerel değil, Akdeniz dünyasıyla da bağlantı içinde olduğunu ortaya koyuyor.

FARKLI DÖNEMLERE AİT CENAZE GELENEKLERİ BELİRLENDİ

Kazı ekibi, mezarlık alanında farklı dönemlere tarihlenen çok sayıda defin uygulamasını belgeledi. Bazı mezarlarda ölülerin Osiris'i simgeleyen şekilde göğüs üzerinde çaprazlanmış kollarla gömüldüğü görülürken, bazılarında ise kolların vücudun iki yanında uzatıldığı veya farklı pozisyonlarda yerleştirildiği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu çeşitliliğin toplumdaki sosyal statü farklılıklarından, zaman içinde değişen dini inanışlardan ya da aynı bölgede farklı cenaze geleneklerinin uygulanmasından kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

560 UŞABTİ HEYKELCİĞİ VE İTHAL ESERLER BULUNDU

Kazının en dikkat çekici bulgularından biri, ölen kişilere öteki dünyada hizmet edeceğine inanılan toplam 560 uşabti heykelciği oldu. Heykelciklerle birlikte muskalar, cenaze eşyaları ve Rodos Adası'ndan getirildiği belirlenen seramik kaplar da gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlara göre bu eserler, Tell Athar Quesna'nın yalnızca bir mezarlık olmadığını, aynı zamanda antik Mısır'ın farklı dönemlerindeki dini inançlar, ticaret ilişkileri ve defin gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunan bir merkez olduğunu gösteriyor. Elde edilen bulgular üzerinde yapılacak ayrıntılı incelemelerin, bölgenin tarihine ve antik Mısır'ın cenaze ritüellerine ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor.