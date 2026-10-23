Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hafta içerisinde muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırıldığı bildirildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve karadan karaya uzun menzilli vuruş kabiliyeti sunan TAYFUN füze ailesinin gelişmiş konfigürasyonu olan Blok-2 versiyonunun teslimat sayısı, takvimi veya teknik detaylarına ilişkin resmî makamlarca kısıtlı bilgi paylaşıldı.

Stratejik vuruş araçları arasında yer alan balistik füze sistemlerinin envantere girmesi, Türkiye’nin yerli füze teknolojileri ve savunma sanayii mühendisliğindeki operasyonel gücünü artırmaya devam ediyor.

MENZİLİ NE KADAR?

TAYFUN balistik füzesinin resmi menzil bilgisi TAYFUN Blok-2 özelinde henüz kamuoyuyla detaylı olarak paylaşılmadı. Ancak füze ailesinin temelini oluşturan ilk TAYFUN füzesi, ROKETSAN tarafından Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan test atışında 561 kilometrelik bir menzile ulaştığı biliniyor.