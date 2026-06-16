Yaklaşık 180 bin metrekare kullanım alanına sahip yapı, geleneksel yöntemlerle kat kat inşa edilmek yerine fabrikalarda önceden hazırlanan modüllerin şantiye sahasında bir araya getirilmesiyle yükseldi. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre proje kapsamında 2 bin 736 modül üretildi. Bu modüllerin hazırlanması yaklaşık dört buçuk ay sürerken, sahadaki montaj süreci ise oldukça kısa sürede tamamlandı.

MİNİ SKY CİTY'DE 800 DAİRE BULUNUYOR

Yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki gökdelende 800 daire, 19 atriyum ve yaklaşık 4 bin kişinin çalışabileceği ofis alanları yer alıyor. Binanın ilk 20 katı daha önce tamamlanırken, kalan 37 katın montajı 31 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece yapının son bölümü yalnızca 19 iş gününde tamamlanmış oldu.

Projede kullanılan çelik taşıyıcı sistemler, duvar panelleri, havalandırma ekipmanları ve çeşitli teknik bileşenler fabrikalarda üretilerek sahaya sevk edildi. İnşaat alanında ise ağırlıklı olarak montaj ve bağlantı işlemleri gerçekleştirildi. Şirket, bu yöntem sayesinde hem inşaat süresinin kısaldığını hem de malzeme kullanımının daha verimli hale geldiğini belirtti.

MODÜLER İNŞAATIN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Mini Sky City, yüksek katlı yapılarda modüler sistemlerin uygulanabileceğini göstermesi bakımından inşaat sektöründe dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Projenin tamamlanmasının ardından dünyanın farklı bölgelerinde benzer yöntemlerle geliştirilen konut ve ofis projeleri gündeme gelirken, Changsha'da yükselen bu yapı hızlı inşaat teknolojilerinin en çok konuşulan örneklerinden biri oldu.