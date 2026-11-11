Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yeniden üniversite öğrencisi olabileceğinin sinyalini verdi. Yarışmada konuğunun eğitim hayatına kaldığı yerden devam edeceğini öğrenen 57 yaşındaki sunucu, bir kez daha üniversite okumak istediğini dile getirdi.

''YENİDEN VETERİNERLİK OKUYAYIM''

Yarışmadaki konuğun af kapsamında üniversiteye dönüş yaptığını öğrenen Beyazıt Öztürk, konuğun sözleri üzerine kendi eğitim hayatından da bahsetti.

Yarışmacı, “12 sene önce Akdeniz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde terktim, ikinci dönem başlıyorum” dedi.

Bunun üzerine Öztürk, “Harika, olabiliyorsa ben de yeniden veterinerlik okuyayım. Özeniyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDE SERAMİK VE HEYKEL EĞİTİMİ ALDI

Beyazıt Öztürk'ün daha önce üniversite mezunu olduğu biliniyor. Babasının polis olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçiren Öztürk, Gemlik Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite sınavının ilk aşamasını geçmesine rağmen ikinci aşamada başarılı olamayan sunucu, resim yeteneğini değerlendirmek amacıyla güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü'nde eğitim gördü.

Öztürk'ün yeniden veterinerlik okumaya yönelik açıklaması, izleyicilerin de ilgisini çekti.