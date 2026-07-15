Küresel finans piyasaları, 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek ABD ara seçimlerine odaklanırken, güvenli liman altın fiyatlarında kritik bir dönemece giriliyor.
29 Ocak'ta 5 bin 602 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden, ardından şubat sonundaki jeopolitik gelişmelerle geri çekilen ons altın, şu sıralar 4 bin 28 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.
Piyasalar şimdi, seçim takviminin getirdiği 90 günlük yapısal döngünün etkilerini yakından takip ediyor.
Tarihsel Döngü: Yaz Aylarındaki Baskı ve Seçim Yılları
Tarihsel veriler, altının ABD ara seçim yıllarına denk gelen yaz aylarında (temmuz-eylül) belirgin bir baskı altında kaldığına işaret ediyor. Son iki seçim dönemi olan 2018 ve 2022 yıllarında altın fiyatları bu üç aylık süreci kayıpla tamamladı:
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2018 Yılı: Temmuz (% -2,24), Ağustos (% -2,14), Eylül (% -0,66)
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2022 Yılı: Temmuz (% -2,59), Ağustos (% -2,94), Eylül (% -2,89)
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2014 Yılı: Temmuz ayındaki %3,63'lük düşüşün ardından ağustosta %0,38 artış görülmüş, ancak eylül %6,18'lik kayıpla kapanmıştı.
Bu mevsimsel baskıya rağmen altının dönemsel temmuz performansı pozitif bir seyir de izleyebiliyor. Yakın geçmişteki temmuz performansları şu şekilde kaydedildi:
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2026: % +1,04 (Mevcut dönem)
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2024: % +5,37
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2023: % +2,29
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2020: % +10,79
Uzmanlar, ara seçim dönemlerinde yaşanan üç aylık üst üste düşüş serilerini, küresel likidite sıkışması ve politik belirsizliklerin piyasalarda yarattığı baskıya bağlıyor.
Kurumsal Fonlar Aylar Öncesinden Pozisyon Alıyor
Bireysel yatırımcılar siyasi gelişmeleri kısa vadeli dalgalanmalar olarak yorumlarken, kurumsal işlem masaları ve büyük fonlar seçim yılı risklerini aylar öncesinden sistematik olarak fiyatlıyor.
1969 yılından bu yana yapılan araştırmalar, altının ara seçim yıllarında ortalama %12,59 kazanç sağladığını ve hisse senedi piyasalarındaki gerilemeye karşı güçlü bir dengeleyici unsur olduğunu gösteriyor. "Akıllı para" olarak tanımlanan büyük ölçekli yatırımcılar, yaz ve erken sonbahar aylarındaki fiyat geri çekilmelerini, dördüncü çeyrekte yaşanacak olası oynaklık zirvesi öncesinde indirimli fiyatlardan fiziki alım yapmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.
90 Günlük Yapısal Döngü Nasıl Çalışıyor?
Altının ara seçim dönemlerindeki mevsimsel hareketi iki ayrı aşamadan oluşuyor:
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Seçime Giden Son 90 Gün: Gelecekteki gümrük vergileri, mali harcamalar ve Federal Rezerv (Fed) politikalarına yönelik belirsizlikler kurumsal güvenli liman talebini tetikliyor. Büyük fonlar, olası bir yasama kilitlenmesine karşı korunmak amacıyla riskli hisse senedi pozisyonlarından çıkıp fiziki varlıklara geçiş yapıyor.
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Seçim Sonrası Rahatlama: Sandık sonuçları netleştiğinde, siyasi sonuçlar karmaşık olsa bile belirsizliğin ortadan kalkmasıyla altındaki siyasi risk primi siliniyor ve kısa vadeli bir düzeltme dalgası yaşanıyor.
Teknik Seviyeler ve Piyasa Beklentileri
Bugünkü seanslarda ons başına 4 bin 28 dolar seviyesinde işlem gören spot altın, sağlam bir yapısal tabanı korumaya devam ediyor. Teknik analizlerde öne çıkan kritik seviyeler ise şöyle şekilleniyor:
|Teknik Gösterge
|Seviye (Ons/Dolar)
|Mevcut Seviye
|$4.028
|En Yakın Teknik Direnç
|$4.076
|Tarihi Zirve (29 Ocak)
|$5.602