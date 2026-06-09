ABD merkezli 57 yıllık deniz ürünleri fast-food devi Long John Silver's, nisan ayında yaptığı iflas koruma başvurusunun ardından ülke genelindeki 700'den fazla şubesini kapatma kararı aldı.

Son 6 yılda işçilik ve gıda maliyetlerinin yüzde 35 artması üzerine menü fiyatlarını yüzde 31 oranında yükselten ancak satışlardaki ciddi yavaşlamanın önüne geçemeyen şirket, yaklaşık 1 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle 30 Nisan'da hukuki süreci başlattı.

1969 yılında Kentucky'de kurulan ve zirve döneminde binden fazla şubeye ulaşan marka, finansal krizi aşmak için açtığı 375 yeni şubede de beklediği satış rakamlarına ulaşamayarak radikal bir küçülme yoluna gitti.

BENZER RAKİPLERDE ZOR DURUMDA

Sektörde artan maliyetler ve düşen kâr marjları nedeniyle yaşanan bu kriz Long John Silver's ile de sınırlı kalmadı. ABD genelindeki diğer dev fast-food zincirleri de benzer ekonomik gerekçelerle küçülme kararları aldıklarını duyurdu.

Yeniden yapılanma sürecine giren Pizza Hut, düşük performans gösteren 250 şubesini 2026'nın ilk yarısında kapatacağını açıklarken, bir diğer zincir Papa John's da 200'ü bu yılın sonuna kadar olmak üzere toplam 300 restoranının faaliyetlerine son verme kararı aldı.