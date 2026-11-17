5 saat süren sonuçsuz aramanın ardından 58 yaşındaki büyükanne eve eli boş döneceğini sanıyordu, ancak tam o anda topraktan gerçek değerini asla tahmin edemeyeceği tarihi bir nesne çıkardı.

İlk bakışta bir bit pazarında ya da tavan arasında unutulmuş sıradan, eski bir takı gibi görünüyordu. Fakat İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki amatör metal dedektörü tutkunu Shelley Couzins'in ağustos ayında bir tarlada bulduğu bu küçük nesne, çok değerli bir tarihi eser çıktı. Uzmanlar, bu parçanın Orta Çağ'dan kalma ve yaklaşık 23.000 euro (yaklaşık 1 milyon 200 lira) değerinde altından bir haç olduğunu tespit etti.

Couzins, o gün diğer meraklılarla birlikte İngiliz kırsalında bir define aramasına katılmıştı. Saatlerce araziyi taramasına rağmen dedektöründen hiçbir sinyal alamadı ve günün sıradan geçeceğini düşündü.

Sıradan bir takı sandı, gerçek altın çıktı

Couzins, yaklaşık 5 saatlik bekleyişin ardından yaşanan o anı Southwest News Service'e (SWNS) şu sözlerle anlattı: "Sabah boyunca ortalık oldukça sessizdi, sonra aniden bir bip sesi duydum."

Toprağı dikkatlice temizlediğinde küçük bir haçla karşılaştı. Başta bunun ucuz ve değersiz bir süs eşyası olduğunu düşünerek pek heyecanlanmadı. Ancak yanındaki diğer dedektör kullanıcıları nesneyi incelediğinde, haçın saf altından yapıldığı anlaşıldı. Böylece Couzins, tahmin ettiğinden çok daha önemli bir keşfe imza attığını fark etti.

Yüzyıllık tarihi saklayan kutsal emanet

Daha sonra yapılan uzman incelemeleri, bu eserin sıradan bir altın kolye değil, Orta Çağ'a ait bir kutsal emanet haçı (röliker) olduğunu ortaya koydu. Hristiyan geleneğinde kutsal kabul edilen nesneleri saklamak amacıyla kullanılan bu haçın bir yüzünde İsa'nın çarmıha gerilişi, diğer yüzünde ise Meryem Ana ve çocuk İsa tasvir ediliyor. Üzerindeki ince dini motifler ve üstün altın işçiliği, eserin dönemindeki yüksek statüsünü kanıtlıyor.

Elinden alındı ama ödül kazanabilir

İngiltere'deki define yasaları gereği tarihi değere sahip bu buluntu koruma altına alındı ve Couzins'in elinde kalmasına izin verilmedi. Ancak bu durum, eseri kendisinde tutamamanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen Couzins'in buluntusu karşılığında ciddi bir maddi ödül alabileceği anlamına geliyor.

Haçın nihai değerinin ne kadar olacağı, bir müze koleksiyonuna katılıp katılmayacağı ve Orta Çağ'ın tam olarak hangi dönemine ait olduğu ise yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşecek.