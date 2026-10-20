Araç sahipleri arasında uzun otoyol yolculuklarının motoru daha fazla yıprattığına dair yaygın bir inanış bulunsa da 58 yıllık otomotiv tecrübesine sahip tamirci Scotty Kilmer, günlük kısa mesafeli kullanımların araç mekaniğine çok daha büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız otomobil basınında yer alan habere göre, şehir içi kısa sürüşler motor yağından triger kayışına kadar pek çok kritik aksamda erken aşınmaya yol açıyor.

MOTOR İDEAL SICAKLIĞA ULAŞAMIYOR

Uzmanlara göre kısa mesafeli sürüşlerdeki temel sorun, motorun ideal çalışma sıcaklığına erişememesi olarak gösteriliyor. Kontak birkaç dakika sonra kapatıldığında, karterde biriken nem ve yakıt kalıntıları yeterli ısı oluşmadığı için buharlaşamıyor.

Gösterge panelindeki soğutma sıvısı sıcaklığı normal seviyeye ulaşsa bile motor yağının ısınması iki ila üç kat daha uzun sürüyor. Yağın ideal performansta çalışabilmesi için 90 ile 100 °C arasında bir sıcaklığa ulaşması gerektiği belirtiliyor.

"İTALYAN TEMİZLİĞİ" HER ARAÇTA İŞE YARAMIYOR

Motor yağında nem birikintisi olup olmadığını anlamak için yağ dolum kapağının iç kısmına bakılması öneriliyor. Kapağın iç alanında oluşan beyazımsı ve köpüksü tabaka, nem varlığına işaret ediyor.

Bu durumu önlemek adına zaman zaman sabit hızda yaklaşık bir saatlik otoyol sürüşü yapılması tavsiye ediliyor. Geçmişte motoru yüksek devirde çalıştırarak birikintileri atmayı hedefleyen 'İtalyan usulü temizlik' yönteminin günümüz teknolojisinde sınırları bulunuyor. Doğrudan enjeksiyonlu yeni nesil benzinli motorlarda bu yöntem emme supaplarını temizlemeye yetmezken, dizel araçlarda ise partikül filtresi (DPF) rejenerasyonunu kolaylaştırıp kurum birikimini azaltabiliyor.

AKÜ, LASTİK VE KAUÇUK AKSAMLAR RİSK ALTINDA

Kısa mesafeli kullanım sadece motor yağını değil, aracın diğer donanımlarını da etkiliyor:

- Her çalıştırma esnasında yüksek enerji harcayan akü, kısa sürüşlerde alternatör vasıtasıyla yeterince şarj olamıyor. Akünün kendini toparlayabilmesi için en az 20 dakikalık kesintisiz sürüş gerekiyor.

- Üretici değerlerine uygun hava basıncı ve düzenli aşınma kontrolleri kritik önem taşıyor. Düzensiz lastik aşınmaları, rot-balans veya süspansiyon sistemindeki arızaların habercisi olabiliyor.

- Yıllar içerisinde sertleşen ve çatlayan körükler, contalar ve takozlar görevini yapamaz hale geliyor. Direksiyon kutusu, aks körükleri ve süspansiyon kollarındaki aşınmalar doğrudan yol tutuşunu ve sürüş güvenliğini tehdit ediyor.

AĞIR MASRAFLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN DÜZENLİ BAKIM YAPILMASI GEREKİYOR

Ayrıca triger kayışı değişiminin aksatılmaması gerektiği vurgulandı. Yaklaşık 160.000 kilometrede bir değiştirilmesi önerilen triger kayışının kopması durumunda, piston ve supapların çarpışması sonucu 2.000 ile 4.000 euro arasında değişen ağır motor hasarları oluşabiliyor.

Motor yağı tarafında ise üretici onaylı doğru viskozitede yağ kullanılması, seviyenin ayda bir kontrol edilmesi ve araçta yedek yağ bulundurulması tavsiye ediliyor. Yağ değişim periyotlarının araç modeline bağlı olarak 5.000 ile 30.000 kilometre arasında değiştiği, motor ömrünü uzatmak için sadece kilometreyi düşük tutmanın yeterli olmadığı ifade edildi.