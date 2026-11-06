59 ilde 114 milyon liralık sahte ilan soruşturması: 6 tutuklama

Denizli'nin Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde sahte ilanla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında, internet üzerinden verilen sahte ilanlarla 59 ilde 127 kişinin toplam 114 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik bir süre önce teknik ve fiziki takip başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile üç ilçenin jandarma ekipleri, geçen çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturmada, MASAK raporlarıyla da toplam dolandırıcılık tutarının 114 milyon lira olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli, örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.