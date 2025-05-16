Bir dönem Süper Lig'e damga vuran ve UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor 59 yıl sonra amatör lige düştü.

Yaşanan finansal çöküş ve yönetimsel krizlerin ardından dibe vuran Denizlispor'da yıllardır emek veren çalışanlar son 3 aydı maaşlarını alamadı. Personel kıyımı yaşanan tarihi kulüpte idari kadrodaki 5 personel hariç 17 emekçinin iş akdi sonlandırıldı.

Belirsizliğe bürünen Denizlispor'un yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e nasıl katılacağı merak konusu oldu. Denizlispor'da geçen sezon tesislerin doğalgazı da ödenmeyen faturalar yüzünden kış ortasında kesilmişti.

PUAN SİLME CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Toplam borcu geçen mart ayında 448 milyon 513 bin TL olarak açıklanan yeşil-siyahlıların Süper Lig döneminde kadroda bulunan Subotic ve Stachowiak gibi oyunculara olan borçlarını 15 gün içinde ödemezse FIFA'dan 12 puan silme cezası alma ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puanı silinip bu yüzden küme düşen yeşil-siyahlılarda yönetim sessizliğe gömüldü.

Denizlispor'da kongre tarihi henüz netleştirilmezken, başkanlık için adı geçen isimlerden de resmi olarak açıklama yapan çıkmadı.