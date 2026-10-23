FAW-Volkswagen ortaklığı altındaki Jetta markasının ilk seri üretim elektrikli sedan modeli M6, yaklaşık 590 bin liradan (11.900 dolar) başlayan fiyat etiketiyle resmen satışa sunuldu. Bu hamle, küresel ölçekte artan uygun fiyatlı elektrikli araç talebinde rekabeti doğrudan içten yanmalı modellerin giriş seviyesi fiyat bandına çekiyor.

ELEKTRİKLİ SEDANIN TEKNİK DONANIMI VE MENZİLİ NE KADAR?

Jetta M6; 4.806 milimetre uzunluk, 2.820 milimetre aks mesafesi ve 1.500 milimetre yükseklik ölçüleriyle D segmenti standartlarına yakın bir gövde sunuyor. Modelin giriş seviyesindeki 465 Pro paketi, 42,9 kWh batarya ve 152 beygirlik elektrik motoruyla 465 kilometre menzil sağlıyor. Üst donanım paketleri olan 555 Max ve 555 Ultra ise 195 beygir güç ve 51,9 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya ile tek şarjda 555 kilometreye kadar yol katedebiliyor. CALB menşeili bataryaların yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşma süresi ise 25 dakika olarak ölçülüyor.

590 BİN LİRALIK FİYAT NEYİ İFADE EDİYOR?

Model Çin pazarında üç ayrı versiyon halinde satışa çıktı. Giriş donanımı 11 bin 900 dolar (yaklaşık 590 bin TL), 555 Max paketi 13 bin 400 dolar (yaklaşık 665 bin TL) ve en dolu sürüm olan 555 Ultra 14 bin 900 dolar (yaklaşık 740 bin TL) başlangıç fiyatıyla konumlanıyor. Kabinde 15,6 inçlik merkezi multimedya paneli ve 8,88 inçlik gösterge ekranı standart olarak yer alıyor.

Üst paketlerde navigasyon destekli otonom sürüş özellikleri, masajlı koltuklar ve panoramik tavan gibi donanımlar bulunuyor. Açıklanan bu tutarlar doğrudan Çin pazarındaki resmi satış fiyatlarının kur çevrimini yansıtıyor, Türkiye pazarı için doğrulanmış bir satış planını veya vergi dahil fiyatı göstermiyor.

JETTA ÇİN'DE NASIL AYRI BİR MARKA HALİNE GELDİ?

Türkiye'de Volkswagen logosu taşıyan bağımsız bir sedan modeli olarak bilinen Jetta, Çin pazarında 2019 yılından bu yana kendi adını ve logosunu taşıyan ayrı bir marka olarak faaliyet gösteriyor. FAW-Volkswagen çatısı altında bütçe odaklı kullanıcıları hedefleyen marka, M6 modeliyle birlikte ürün gamındaki ilk tamamen elektrikli ve önden çekişli sedan üretimini başlatmış oldu.