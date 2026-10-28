Volkswagen bünyesinde Çin pazarında müstakil bir marka olarak faaliyet gösteren Jetta, ilk tamamen elektrikli sedan modeli M6'yı resmi olarak pazara sundu. 22 Ekim'de satışa açılan araç, 11 bin 900 dolarlık giriş fiyatı ve 555 kilometreye ulaşan menzil kapasitesiyle 24 saat dolmadan 10 bin barajını geride bıraktı.
19 SAATTE 10 BİN SATIŞ
FAW-Volkswagen ortaklığında "Jiesi" elektrikli araç mimarisi temelinde üretilen Jetta M6, satışa sunulmasının ardından 19 saat içerisinde 10 binden fazla ön ödemeli sipariş kaydetti. Açıklanan verilerin, tüketicilerin 3.000 ila 5.000 yuan (yaklaşık 450-650 dolar) arasında geri iadesiz kapora yatırarak kesinleştirdiği alımları kapsadığı bildirildi. 2019 yılından bu yana içten yanmalı modeller üreten Jetta markası, bu modelle birlikte ilk kez tamamen elektrikli araç segmentine adım attı.
JETTA M6 HANGİ DONANIM VE MOTOR SEÇENEKLERİYLE SUNULUYOR?
Önden çekişli mimariyle üretilen otomobil, pazarda üç farklı donanım paketi üzerinden listeleniyor:
Jetta M6 465 Pro: 79.800 yuan (yaklaşık 11.900 dolar). 113 kW (152 beygir) güç, 230 Nm tork, 42,9 kWh LFP batarya, CLTC standardına göre 465 kilometre menzil ve 8,3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma süresi.
Jetta M6 555 Max: 89.800 yuan (yaklaşık 13.400 dolar). 145 kW motor gücü ve genişletilmiş menzil paketi.
Jetta M6 555 Ultra: 99.800 yuan (yaklaşık 14.900 dolar). 145 kW (194 beygir) güç, 260 Nm tork, CALB üretimi 51,9 kWh batarya, CLTC standardına göre 555 kilometre menzil ve 6,8 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma süresi.
Üst donanım paketlerinde batarya doluluğu hızlı şarj istasyonlarında 25 dakika içerisinde yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine ulaşıyor. Aracın en düşük enerji tüketim değeri 100 kilometrede 10,5 kWh olarak kayıtlara geçti.
SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİNE TAZMİNAT GARANTİSİ
Modelin en üst donanımında Horizon Robotics tarafından üretilen Journey 6M işlemcisi ve GAIA 2.0 World Model altyapısı bulunuyor. Seviye 2 sürüş destek sistemi; şehir içi ile otoyol koşullarında otonom navigasyon (NOA) ve otomatik park işlevlerini yerine getiriyor. Üretici FAW-Volkswagen, sistemin güvenilirliğine dair resmi bir taahhüt açıklayarak, ilk kullanım yılı içinde gelişmiş sürüş destek sisteminden kaynaklanan olası kaza ve hasarlar için araç sahiplerine doğrudan tazminat ödeneceğini duyurdu.
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Aracın kokpitinde 15,6 inç boyutunda ve 2.5K çözünürlüğünde dokunmatik multimedya ekranı konumlanıyor. "Yuexing Smart Cockpit 2.0" adı verilen işletim sisteminde Doubao, DeepSeek ve Qwen yapay zekâ modelleri entegre olarak çalışıyor. Doğal sesli komut algılama ve akıllı rota planlama özelliklerinin yer aldığı araçta Apple CarPlay, HiCar ve CarLink bağlantıları destekleniyor. İç mekânda ön koltuklar tamamen yatırılarak iki kişilik düz bir dinlenme alanına dönüştürülebiliyor. Araç ayrıca 3,5 kW kapasiteli harici cihaz besleme (V2L) desteği sağlıyor.
Çinli ve Alman mühendislerin ortaklaşa geliştirdiği "Bamboo Aesthetics" tasarım diline sahip olan model; 4.806 mm uzunluk, 1.868 mm genişlik, 1.500 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesi sunuyor. Ön süspansiyonda MacPherson, arka aksta ise torsiyon çubuğu düzeni kullanılıyor. Gövde üzerinde uygulanan 17 aerodinamik detay sayesinde sürtünme katsayısı 0,208 Cd seviyesine çekildi. Modelin Çin dışındaki uluslararası pazarlara çıkışına dair henüz resmi bir takvim açıklanmadı.
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