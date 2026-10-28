SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİNE TAZMİNAT GARANTİSİ

Modelin en üst donanımında Horizon Robotics tarafından üretilen Journey 6M işlemcisi ve GAIA 2.0 World Model altyapısı bulunuyor. Seviye 2 sürüş destek sistemi; şehir içi ile otoyol koşullarında otonom navigasyon (NOA) ve otomatik park işlevlerini yerine getiriyor. Üretici FAW-Volkswagen, sistemin güvenilirliğine dair resmi bir taahhüt açıklayarak, ilk kullanım yılı içinde gelişmiş sürüş destek sisteminden kaynaklanan olası kaza ve hasarlar için araç sahiplerine doğrudan tazminat ödeneceğini duyurdu.