Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5G teknolojisinin hayata geçiş sürecinin, mobil iletişim altyapısının ötesinde cihaz ekosisteminden veri ekonomisine, aksesuar pazarından kurumsal dijitalleşmeye kadar geniş alanda yapısal dönüşümü beraberinde getirdiğini bildirdi.

5G'nin yalnızca hız artışı değil, tüm mobil teknoloji değer zincirinde yeni büyüme ve dönüşüm dalgası oluşturacağına işaret eden Turnacı, 5G ile mobil iletişimin, "bağlantı hizmeti" modelinden "yüksek veri, düşük gecikme ve çoklu cihaz ekosistemi" modeline evrileceğini, bu dönüşümün tüketici alışkanlıklarını, cihaz yenileme döngülerini, veri tüketimini ve dijital servis kullanımını doğrudan etkileyeceğini anlattı.

"5G'NİN EN BELİRGİN KATKISI YÜKSEK HIZ VE ULTRA DÜŞÜK GECİKME"

Turnacı, 5G'nin en belirgin katkısının, yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"5G ile yaşanacak teknolojik sıçrama, video, oyun, bulut servisleri, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve yapay zeka destekli mobil uygulamaların günlük kullanımını yaygınlaştıracak. Kullanıcı deneyimi açısından kesintisiz yüksek çözünürlüklü içerik tüketimi, bulut tabanlı uygulamaların hızlanması ve gerçek zamanlı veri işleme, yeni standart haline gelecek. 5G, aynı anda çok daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesini mümkün kılarak nesnelerin interneti (IoT) ekosistemini hızlandıracak. Akıllı şehir uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri, enerji yönetimi, uzaktan sağlık çözümleri ve endüstriyel otomasyon alanlarında önemli verimlilik artışları bekleniyor" dedi.

Turnacı, 5G ile telekom sektörünün altyapı odaklı yapıdan, dijital servis ve platform ekonomisine geçeceğini vurgulayarak, "Operatörler açısından veri tüketiminde artış, premium paketler, kurumsal özel şebekeler (Private 5G) ve IoT tabanlı servisler, yeni gelir alanları oluşturacak. Bununla birlikte ilk fazda yüksek altyapı yatırımları ve lisans maliyetleri nedeniyle sermaye harcamalarının artması bekleniyor. Uzun vadede ise 5G, finans, lojistik, üretim, sağlık ve perakende gibi sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırarak mobil iletişimin ekonomik katma değerini önemli ölçüde artıracak. Türkiye'nin dijital rekabet gücü açısından 5G altyapısı stratejik kaldıraç görevi görecek" diye konuştu.

5G geçiş sürecinin, özellikle mobil cihaz ve teknoloji ürünleri pazarında yeni talep dalgası oluşturacağını dile getiren Turnacı, 5G uyumlu akıllı telefonlar, modemler, router cihazları ve bağlantı odaklı teknolojik ürünlerde yenileme ihtiyacının hızlanacağını, bu durumun, gelecek 2-3 yıl içinde cihaz yenileme döngüsünün kısalmasına ve pazar hacminin genişlemesine katkı sağlayacağını söyledi.

"5G TEKNOLOJİSİ TAMAMLAYICI AKSESUAR VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİNİ DE ETKİLEYECEK"

Turnacı, özellikle yenilenmiş cihaz pazarı açısından 5G geçişinin, sürdürülebilir teknoloji tüketimi ve erişilebilir fiyatlı 5G cihazlara geçiş açısından önemli fırsat alanı oluşturacağına dikkati çekerek, "5G teknolojisi yalnızca ana cihazları değil, tamamlayıcı aksesuar ve bağlantı ürünlerini de doğrudan etkileyecek. Artan veri kullanımı ve mobil performans ihtiyacı, hızlı şarj teknolojileri, yüksek kapasiteli powerbankler, yeni nesil kablolama çözümleri, kablosuz bağlantı ürünleri ve mobil gaming aksesuarlarına olan talebi artıracak. Bu kapsamda mobil teknoloji aksesuar pazarı, 5G ile ikinci büyüme evresine girecek. Artan mobil kullanım süresi ve veri tüketimi, kullanıcıların daha performans odaklı teknolojik ürünlere yönelmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç nüfusunun, yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve artan veri tüketimiyle 5G adaptasyonu açısından güçlü potansiyele sahip olduğunu belirten Turnacı, "5G'nin yaygınlaşmasıyla, mobil veri tüketiminde belirgin artış, cihaz yenileme hızında yükseliş, dijital servis kullanımında genişleme, kurumsal dijitalleşmede ivmelenme bekleniyor. Bu dönüşüm, mobil iletişim sektörünün yanı sıra perakende, e-ticaret, içerik platformları ve teknoloji dağıtım kanallarını da doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin 5G yolculuğu, yerli teknoloji ekosistemi, distribütörler, perakende kanalları ve dijital hizmet sağlayıcıları için önemli fırsatlar barındırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Turnacı, sektör paydaşlarıyla 5G geçiş sürecinin sağlıklı, sürdürülebilir ve katma değer odaklı şekilde ilerlemesini desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, 5G'li cihazların vatandaşa kolay ulaşabilmesi için taksit kısıtlamasının esnemesini, 20 bin lira olan 12 taksit kısıtının en az 50 bin liraya çıkarılmasını istediklerini kaydetti.