SpeedGeo tarafından açıklanan verilere göre 5G teknolojisi hız konusunda 4.5G'yi 5'e katlayarak 238 Mbps hıza ulaştı. Ancak bu verilere rağmen vatandaşlar yükleme ve indirme hızlarının 5G teknolojisi ile birlikte iyice düştüğünü belirtti. Alınan veriler ve şikayetler karşılaştırıldığında Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecinde hız ve kullanım kolaylığı konularının en çok şikayet edilen konular olduğu belirlendi.

Hız Arttı Dendi Şikayetler Durmadı

Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma geçmesi ile birlikte yapılan hız testi verileri açıklandı. Türkiye'de 5G hız ortalaması 238 Mbps olarak ölçülse de pek çok vatandaş 5G teknolojisinin vaat edilen hızı sağlayamamış olmasından şikayetçi. Vatandaştan gelen şikayetler özellikle 5G simgesinin ekranda görünmesine rağmen internetin stabil olmadığı yönünde yoğunlaşıyor. Birçok kullanıcı, hız testlerinde rekorlar kırılsa da sosyal medya akışlarında anlık donmalar yaşadıklarını dile getiriyor.

Mobil İnternette 1.2 Gbps Rekoru

Bireysel testlerde ise hayal güçlerini zorlayan rakamlara ulaşıldı. Ağda kaydedilen en yüksek anlık hız 1225 Mbps (1.2 Gbps) olarak kayıtlara geçti. Bu, fiber internet konforunun artık cep telefonlarımıza girdiği anlamına geliyor.

Buna rağmen, vatandaştan gelen şikayetler yüksek hızın beraberinde getirdiği aşırı kota tüketimi üzerinde birleşiyor. Kullanıcılar, saniyeler içinde GB’larca verinin harcandığını ve 5G paketlerinin mevcut kotalarla çok çabuk tükendiğini savunuyor.

5G Neyi Değiştirecek?

Türkiye’nin 5G geçişi sadece video kalitesini artırmakla kalmayacak; düşük gecikme süreleri sayesinde otonom araçlar, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti (IoT) için gerekli olan dijital otobanı sağlayacak.

Ancak şu an için vatandaştan gelen şikayetler kapsama alanının henüz çok kısıtlı olması noktasına odaklanmış durumda. Şehir merkezlerinde bile bekledikleri 5G hızına ulaşamayan vatandaşlar bir sokak öteye geçtiklerinde bağlantının 4G’ye düştüğünden ve binaların iç kısımlarında sinyalin tamamen kaybolduğundan yakınıyor.

Teknoloji Tamam, Peki Ya İstikrar?

İlk hafta verileri ve şikayetler karşı karşıya getirildiğinde ise teknolojinin ne kadar süre daha bu şekilde istikrarsız bir ilerleyişe devam edeceği merak uyandırdı. Ancak 5G'nin ülke geneline yayılması ve bağlantı kalitesinin homojen hale gelmesi için operatörlerin önünde hala kat etmesi gereken uzun bir yol var.