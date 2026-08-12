Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan apartmanda akşam saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Suriye uyruklu ailenin oturduğu 5'inci katta bulunan Muhammed Hüseyin, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden beton zemine düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen çocuğu gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, durumu ağır olan Hüseyin'i hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Muhammed Hüseyin (2) hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, acı haberi duyan çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiğini kaydetti.

Yetkililer, çocuğun neden düştüğünün aydınlatılması için olayla ilgili soruşturma başlattı.