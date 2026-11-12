A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlıların resmi maçlardaki yenilgi serisi beşe yükseldi.

Milliler, bu seride İtalya ve Belçika'ya ikişer kez, Fransa'ya ise bir kez yenildi.

SON BENZER SERİ 44 YIL ÖNCEYDİ

A Milli Takım, en son 1980–1982 döneminde en az beş maçlık yenilgi serisi yaşamıştı. Ay-yıldızlılar o dönemde üst üste sekiz karşılaşmayı kaybetmişti.

1982 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki yenilgiler Galler karşısında 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya karşısında 2-0 ve 3-0, İzlanda karşısında 3-0, Sovyetler Birliği karşısında ise 4-0 ve 3-0'lık skorlarla gelmişti.

Ardından Macaristan ile oynanan hazırlık maçını da 5-0 kaybeden milliler, seriyi 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sona erdirmişti.