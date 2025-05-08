23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve günlerce süren artçı sarsıntılar, milyonlarca vatandaşta büyük bir paniğe neden olurken, yaşanan korku yatırım alışkanlıklarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu.



Türkiye'de en fazla tercih edilen yatırım aracı olan altın, çoğu zaman 'yastık altı' olarak adlandırılan fiziki şekilde muhafaza edilirken, depremin ardından evlerinde altın bulunduran vatandaşlar bankalara akın etti.



KİRALIK KASAYA TALEP ARTIYOR



Bankaların, müşterilerin ziynet eşyalarını ve altın gibi yatırım araçlarını koruması amacıyla kiraladığı kasalara son iki haftada rekor talep gelirken, altın alım-satım işlemlerinin yapıldığı KAD-SİS platformuna da gösterilen ilgi artmış durumda.



Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; olası bir büyük depremin ardından yaşanabilecek hırsızlık olayları vatandaşlarda endişeye neden olurken, birikimlerini güvenli limana yönlendiren vatandaşlar KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi) uygulamasına yoğun ilgi gösteriyor. 2024 yılında KAD-SİS üzerinden bankalara aktarılan altın miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. 2025 ile ilgili net veri açıklanmazken, bu oranlar, halkın güvenli yatırım anlayışındaki değişimin en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.



SİSTEMDEKİ ALTIN FİZİKİ OLARAK TESLİM ALINABİLİYOR



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınlarını güvence altına almak isteyenler için KAD-SİS sisteminin en mantıklı çözüm olduğunu söyledi. İslam Memiş “Evdeki fiziki altınlarımızı güvenceye nasıl alırız?” sorusunun sıkça sorulmaya başlandığını ifade ederek, KAD-SİS sisteminin devrede olduğunu bu sistemle altınların 24 ayara çevrilip banka hesaplarına aktarılabileceğini duyurdu. İstanbul’da faaliyet gösteren kuyumcu Halit Gözüpek ise fiziki altın konusunda son aylarda büyük bir değişim yaşandığını belirterek “Artık kimse evinde altın saklamak istemiyor. Müşterilerimiz ‘Deprem olursa altınlarımız enkaz altında kalır’ endişesiyle bankaya yatırıyor” dedi. Bu korku, sadece bireysel güvenlik kaygılarını değil, finansal sistemin kayıt altına alınmasını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, KAD-SİS’in sadece bireysel güvenliği değil, aynı zamanda kayıt dışılığın önlenmesi açısından da önem taşıdığını belirterek “Bu sistem sayesinde hem vatandaşın altını güvende hem de sektördeki kayıt dışı ekonomi azalıyor” açıklamalarında bulunuyor.