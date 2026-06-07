Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat’ın Instagram hesabı, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda erişime kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu sonrası alınan kararın ardından META'nın teknik sürecin tamamlanmasıyla birlikte hesap erişime engellendi.

ERİŞİM ENGELİ SONRASI YENİ KARAR

Hesabın kapatılmasının ardından Polat ailesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, yaptığı açıklamada yedek hesap üzerinden iletişim kurulacağını belirtti.

Şükran Polat paylaşımında, “Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, hesabım açılana kadar yedek hesabım budur” ifadelerini kullandı.

'SAHTE HESAPLARA DİKKAT!' UYARISI

Şükran Polat ayrıca Dilan Polat adına açılan sahte hesaplara karşı uyarıda bulundu. Açıklamasında, “Dilan adına hesaplar açılmış. Bunlar sahte hesaplar. Dilan’ın şu an açtığı herhangi bir hesap yok” dedi.

''SADECE ÇOK MUTLU OLMAK İSTEDİM''

Öte yandan Instagram'da bir magazin sayfasının paylaşımına göre; Dilan Polat hesabının kapatılmasıyla ilgili ilk kez konuştu ve şu sözleri söyledi:

"Kaderim kötü yazılmış çocukluğumdan.

Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için hesap vs umurumda değil.

Sadece çok mutlu olmak istemiştim olmadı. Herkes çok mutlu olsun ben olamadım."