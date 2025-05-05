ABD, Kentucky'de yaşayan James Farthing, 167.3 milyon dolarlık (yaklaşık 6.5 milyar TL) ikramiyeyi kazandıktan yalnızca birkaç gün sonra tutuklandı. 2 dolara satın aldığı kupon ise Kentucky tarihinin en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Farthing, bu kuponu annesi Linda Grizzle için almıştı ve ikisi birlikte büyük ikramiyeyi toplayıp, çekiyle fotoğraf çektirdi. 28 Nisan'da Linda, Kentucky Piyango İradesi'ne yaptığı açıklamada, "Bu, iyi bir Anneler Günü olacak" diyerek borçlarını ödemek için planlar yaptığını belirtti. Kazandıklarına inanamadığını ve "henüz sindiremediğini" de sözlerine ekledi.

Ancak sadece birkaç gün sonra James Farthing, Florida'daki bir otelde tutuklandı.

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Tutuklama belgesine göre james, tartışma sırasında başka bir otel müşterisine yumruk attı. Bir polis memuru müdahale etmeye çalıştığında ise James'in, memurun yüzüne de tekme attığı bildirildi.

Farthing ve 42 yaşındaki kız arkadaşı Jaqueline Fightmaster, tutuklandı. Jacqueline, sarhoşluk nedeniyle düzensiz davranışla suçlandı. FOX 13'ün haberine göre James ise daha önceki bir olaydan dolayı şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklu kaldı, Jacqueline ise ertesi gün serbest bırakıldı.