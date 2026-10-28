Kıtalararası internet ve iletişim ağını güçlendirecek dev bir denizaltı kablo gemisi için çalışmalar başladı. Malezyalı telekomünikasyon devi OMS Grubu adına inşa edilen ve "CS Resilience" adı verilen 130 metrelik geminin omurgası, Polonya’daki CRIST tersanesinde düzenlenen törenle kızağa kondu.

Tek seferde tam 6 bin 500 ton fiber optik kabloyu deniz tabanına indirme kapasitesine sahip olan gemi, 2028 yılında göreve başlayacak.

Norveçli ünlü gemi inşa şirketi Ulstein tarafından geliştirilen özel bir tasarıma sahip olan 22 metre genişliğindeki bu dev platform, hem yeni denizaltı hatlarının döşenmesinde hem de mevcut hatların arıza ve bakım operasyonlarında kilit rol oynayacak.

Gemide 75 kişilik mürettebatın konaklayabileceği yaşam alanlarının yanı sıra, kablolar için devasa depolama tankları, su altı robotları ve konteynerler için geniş bir açık güverte ile 50 tonluk özel bir kaldırma sistemi bulunacak.

Çevre dostu teknolojisiyle de öne çıkan CS Resilience, dalgalara karşı direnci artıran özel pruva tasarımı ve hibrit motor sistemi sayesinde daha az yakıt tüketip karbon salımını düşürecek. Polonya’daki gövde inşasının tamamlanmasının ardından donatım, yüksek teknoloji sistem entegrasyonu ve test süreçleri için Norveç’e sevk edilecek olan gemi, küresel veri trafiğinin kesintisiz akışında stratejik bir görev üstlenecek.