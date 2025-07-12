

İrlanda hükümeti, Batı kıyısı açıklarındaki ücra adalarda nüfusun artırılması ve terk edilmiş yapıların değerlendirilmesi amacıyla başlattığı program kapsamında, ev yenilemek isteyenlere 84 bin avroya kadar hibe desteği sağlıyor.

Hükümet tarafından "Yaşayan Adalarımız" adlı 10 yıllık ulusal politika çerçevesinde hayata geçirilen girişim, Aran Adaları, Clare Adası, Dursey, Inishturk, Inishbofin ve Bere gibi zengin doğal güzelliklere sahip ancak nüfusu azalmış adaları kapsıyor.

DÜNYA GENELİNDEN BAŞVURU ALIYOR

Yetkililer, programdan yalnızca İrlanda vatandaşlarının değil, dünya genelindeki tüm başvuru sahiplerinin yararlanabileceğini belirtti. Yaşanılacak mülkler, uzun süredir boş durumda ve büyük oranda yenileme gerektiren yapılar arasında.

HİBE MİKTARI 84 BİN AVROYA ÇIKIYOR

Boş durumdaki mülkler için verilen Boş Mülk Yenileme Hibesi 50 bin avrodan başlarken, yapı aynı zamanda metruk durumda ise ek 20 bin avro daha destek sağlanıyor. Böylece toplamda 84 bin avroya kadar mali destek sağlanıyor.

KİRALAMA AMAÇLI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Fakat, ödenen hibe sadece kalıcı olarak ikamet edilecek mülk için kullanılması gerekiyor. Tatil evi ya da kısa süreli kiralama amacıyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Hibeden yararlanmak isteyenlerin, adalardaki mülkün:

En az iki yıldır boş olduğunu,

2007 yılından önce inşa edildiğini belgelemeleri gerekiyor.

ŞARTLARA UYULMAZSA ÖDEME GERİ ALINACAK

Destek, mülkün yaşanabilir hale getirilmesi veya uzun dönemli kiraya verilmesi amacıyla kullanılabiliyor. Ancak hibeyi alan kişilerin, mülkü en az 10 yıl boyunca bu şekilde kullanmaları şart. Aksi takdirde geri ödeme zorunluluğu doğabiliyor. Özellikle, mülkün hibeyi aldıktan sonraki ilk beş yıl içinde satılması halinde, tüm destek yerel yönetime iade edilmek zorunda kalıyor.

BAŞVURULARIN 22'Sİ ONAYLANDI

İrlanda Konut, Yerel Yönetim ve Miras Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla program kapsamında 35 başvuru alındı. Bu başvurulardan 22’si onaylandı.

Program, İtalya, Fransa, Japonya ve Hırvatistan’da uygulanan benzer nüfus destek programlarına benzerlik gösteriyor. Ancak İrlanda’nın farkı, hibe miktarının daha yüksek ve başvuru sürecinin daha şeffaf olması.