Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlar için çalışma başlatıldı. Yayla dönüşünde çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan toplam 40 kişinin ilerleyemediği belirlendi. Vatandaşların kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 52 personel sevk edildi. YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPILDI Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından da yol açma çalışması yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 40 kişi ile bulundukları araçlar güvenli şekilde kurtarıldı.

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