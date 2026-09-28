İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi, ülkeyi sarsan derin konut krizine karşı oldukça radikal ve tartışmalı bir adımla gündeme geldi. Hükümet, evini altı aydan uzun süre boş bırakan vatandaşların mülklerine yerel belediyeler tarafından el konulmasının önünü açmaya hazırlanıyor.

Mevcut yasalarda iki yıl olan boş kalma süresi, hazırlanan yeni düzenlemeyle yüzde 75 oranında düşürülerek altı aya indiriliyor. "Boş Konut Yönetim Emri" adı verilen sistemle belediyeler, tapu sahibinde kalmak kaydıyla mülkün kontrolünü tamamen devralabilecek ve evi yedi yıla kadar kiraya verebilecek.

MUHALEFET VE MÜLK SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Süreci belediyeler lehine kolaylaştırmayı hedefleyen hükümet, daha önce şart koşulan "mülkün mahallede huzursuzluk çıkarması veya asayiş sorunu yaratması" gibi gerekçe gösterme zorunluluğunu da tamamen kaldırıyor.

Ayrıca belediyelerin devir işlemleri sırasında oluşacak mali yüklerden muaf tutulması planlanıyor. Konut Bakanı Matthew Pennycook, bu radikal adımın krizin çözümünde kilit rol oynayacağını savunurken; karar, muhalefet ve mülk sahiplerinin büyük tepkisine yol açtı.

Muhafazakar Parti temsilcileri ve aktörler uygulamayı "sosyalist bir otoriterlik" ve mülkiyet hakkına açık bir gasp olarak nitelendirirken, uzmanlar İngiliz vatandaşlarını "Evinizi sakın altı aydan fazla boş bırakmayın, devlet elinizden alıp başkasına kiralar" diyerek uyarıyor.