Kışın sıcaklığın sıfırın çok altına düştüğü kasabada gün ışığı süresi de ciddi şekilde azalıyor. Olivia Jones, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte her yıl eylül ayında kışlık alışveriş yapıyor ve yaklaşık 4 bin dolarlık gıdayı aylar boyunca kullanmak üzere depoluyor.

6 AYLIK YİYECEĞİ NASIL HESAPLIYORLAR?

Jones ailesi, kış boyunca ihtiyaç duyacakları gıda miktarını önceden hesaplıyor. Olivia Jones, bunun için Excel tablosu kullanarak ürünleri aylara göre ayırıyor ve olası ihtiyaçlar için ek stok bırakıyor. Et, tereyağı, peynir, ekşi krema ve uzun süre saklanabilen diğer ürünler toplu olarak satın alınıyor.

KIŞ GELİNCE KASABANIN YOLU KAPANIYOR

Eagle'ın uzak konumu ve ağır kış koşulları nedeniyle kasabaya ulaşımı sağlayan yol aylar boyunca kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu dönemde bölge sakinlerinin normal şekilde başka yerleşimlere giderek alışveriş yapması mümkün olmuyor. Hafta içi kasabaya ulaşan posta uçağıyla ihtiyaç duyulan bazı ürünler getirilebiliyor ancak hava yoluyla yapılan teslimatlarda ücret kargonun ağırlığına göre hesaplanıyor.

YİYECEKLERİN BİR BÖLÜMÜNÜ KENDİLERİ ÜRETİYOR

Jones ailesi dışarıdan satın alınan gıdalara olan ihtiyacı azaltmak için kendi arazisinde de üretim yapıyor. Patates, marul, şalgam ve lahana yetiştiren aile, kışlık gıda ihtiyacının bir bölümünü buradan karşılıyor. Avcılıktan elde edilen et de kış aylarında kullanılan gıda kaynakları arasında bulunuyor.

AYLARCA GÜNEŞ GÖRMEDEN NASIL YAŞIYORLAR?

Kış döneminde sıcaklık sıfırın çok altına inerken gün ışığından yararlanılan süre de oldukça kısalıyor. Buna rağmen kasabadaki günlük yaşam devam ediyor. Okullar açık kalırken bölge sakinleri birbirlerini ziyaret ediyor, oyun geceleri düzenliyor ve kızakla vakit geçiriyor.

100'DEN AZ KİŞİ YAŞIYOR

Uzak konumdaki Eagle kasabasının nüfusu 100 kişinin altında bulunuyor. Kış koşullarının ulaşımı sınırlandırması nedeniyle burada yaşayanlar sonbahardan itibaren yiyeceklerini, günlük ihtiyaçlarını ve kış boyunca kullanacakları malzemeleri planlayarak hazırlık yapıyor.