Tahliye platformlarının yakınında görev yapan ERRV (Acil Müdahale ve Kurtarma Gemisi) denizciliği, sunduğu çalışma takvimiyle nitelikli personel arayışının sürekli olduğu sektörler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, bu meslekte personelin yılın altı ayını denizde görevde, kalan altı ayını ise evde ücretli izinli olarak geçirdiğini belirtiyor.

Gemideki mürettebat, açık deniz tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı müdahale etmek ve çalışanların tahliyesini sağlamakla yükümlü bulunuyor. Günlük faaliyetler kapsamında gemi bakımı, operasyon hazırlıkları ve olası kriz anlarına yönelik kurtarma tatbikatları kesintisiz şekilde yürütülüyor.

ERRV DENİZCİLİĞİNE GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Sektörde faaliyet gösteren denizcilik şirketleri, operasyonların sürekliliği için sürekli olarak sertifikalı personel istihdam ediyor. Denizcilik üniversitelerinin navigasyon gibi ilgili bölümlerinden mezun olanların yanı sıra, diploması olmayan adayların da sektöre girebilmesi için çok sayıda pratik eğitimi tamamlaması gerekiyor.

Mesleğe giriş sürecinde alınması zorunlu olan teknik sertifikaların ve eğitim kurslarının maliyetleri ise oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, teorik eğitimin önemine değinirken, açık denizdeki ani değişen koşullarla baş edebilmek için pratik deneyimin ve deniz tecrübesinin kritik olduğunu vurguluyor.

MESLEĞİN MADDİ AVANTAJLARI VE ZORLUKLAR

Maaş oranları çalışılan geminin türüne, tonajına ve personelin üstlendiği pozisyona göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Bu iş modelinin en büyük avantajı, sözleşmeler gereği evde geçirilen süre boyunca da maaş ödemelerinin devam etmesi ve çalışanlara yılda net altı ay serbest zaman tanımasıdır.

Ekonomik bağımsızlık ve uzun tatil sürelerine karşılık, meslek ciddi fiziksel ve psikolojik zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle Kuzey Denizi gibi zorlu fırtına kuşaklarında görev yapan denizciler, şiddetli dalgalar, sürekli sallantı ve aileden uzun süre uzak kalma gibi faktörlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.