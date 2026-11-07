Norveç'te yüksek dağların arasında yer alan Rjukan kasabasında, aylarca güneş ışığı alamayan yerleşim yeri için sıra dışı bir çözüm geliştirildi. Dağın yamacına yerleştirilen üç dev ayna, güneş ışınlarını kasabanın meydanına yansıtarak karanlıkta kalan bölgeye ışık taşıyor.

Norveç'in Telemark bölgesinde bulunan Rjukan kasabası, çevresini kuşatan yüksek dağlar nedeniyle eylül ve mart ayları arasında doğrudan güneş ışığı alamıyor. Özellikle kış aylarında güneşin dağların arkasında kalması, kasaba merkezinin uzun süre gölgede kalmasına neden oluyor.

100 YILLIK FİKİR GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Kasabaya güneş ışığı ulaştırılması fikri ilk kez 1913 yılında gündeme geldi. Ancak dönemin teknolojik imkanları bu projenin hayata geçirilmesine izin vermedi. Yaklaşık bir asır sonra yeniden gündeme alınan proje, 30 Ekim 2013'te tamamlandı.

ÜÇ DEV AYNA GÜNEŞİ MEYDANA TAŞIYOR

Dağın yamacına yerleştirilen toplam 51 metrekarelik üç bilgisayar kontrollü ayna, güneşin hareketini takip ederek ışığı kasabanın merkezindeki meydana yönlendiriyor. Sistem sayesinde yaklaşık 600 metrekarelik alan doğrudan güneş ışığıyla aydınlatılıyor.

Böylece yılın belirli dönemlerinde güneş ışığından mahrum kalan kasaba sakinleri, dağların gölgesini aşan bu sıra dışı mühendislik çözümüyle meydanda güneş ışığından yararlanabiliyor.